Straßenverkehr in Lennep : Richtungs-Debatte am Kölner Tor

An dieser Stelle nur ein paar Meter entfernt und doch schwer erreichbar: der historische Stadtkern. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Die Händler in der Lenneper Altstadt erhoffen sich von einer Geradeausfahrt-Möglichkeit an der „Karstadt-Kreuzung“ eine bessere Erreichbarkeit. Die SPD sieht die Anwohner als Verlierer, die CDU möchte dem Handel gerne helfen.

Die Kundenfrequenz für die Geschäfte in der Lenneper Altstadt war schon vor der Corona-Krise nicht berauschend. Mit Ankunft der Pandemie im Bergischen Land haben es die wenigen verbliebenen Geschäfte noch schwerer, sagt Bärbel Beck, Inhaberin des Modehauses Johann an der Kölner Straße.

Ein Weg zu einer positiven Veränderung der Situation könne in der „Verbesserung der Erreichbarkeit“ der Altstadtgassen für jene Kunden liegen, die mit dem Auto kommen, sagt Bärbel Beck. Für nicht ortskundige Besucher sei es bei der aktuellen Verkehrsführung schwierig, den Weg zu den Geschäften zu finden. Das ließe sich leicht ändern: Mit einer Öffnung des Kölner Tores für den Geradeaus-Verkehr, der von der Trecknase aus über die Kölner Straße direkt auf die Altstadt zusteuert. Mit diesem Wunsch, so betont sie, spreche sie auch für andere Geschäftsinhaber.

Info Thema steht auf der Tagesordnung der BV Beratung Die Bezirksvertretung Lennep tagt am Mittwoch, 19. August, im Kulturzentrum Klosterkirche. Um 17.30 Uhr beginnt die öffentliche Sitzung im Minoritensaal. Thema Die schriftliche Antwort der Verwaltung zum Thema Kölner Tor steht auf der Tagesordnung. Bezirksbürgermeister Markus Kötter (CDU) hat angekündigt, zu der Vorlage Nachfragen stellen zu wollen.

Ein Schild in Höhe des ehemaligen Deutsche Bank-Gebäudes weist darauf hin, dass die Altstadt ein verkehrsberuhigter Bereich ist, in dem nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Weitere Hinweise auf Tempoanpassung seien bei einer Öffnung sicher sinnvoll, sagt Bärbel Beck. Die Modespezialistin hat sich immer für die DOC-Pläne in direkter Nachbarschaft zum historischen Stadtkern starkgemacht, weil sie auf einen positiven Effekt für den Handel hofft. Eine Perspektive, die aktuell aber wenig hilft. Die Zeit bis zu einer möglichen Eröffnung sei für viele Geschäfte zu lang, wenn es so weitergehe wie jetzt.

Aktuell kann man an der lange Jahre als „Karstadt-Kreuzung“ bezeichneten Stelle nur nach rechts in die Wupperstraße abbiegen. Bärbel Beck hat beobachtet, dass Autofahrer, die in die Altstadt wollen, in Höhe des Hardtparks riskante Wendemanöver fahren, um dann auf dem Rückweg nach rechts abbiegend ans Ziel zu kommen. Eine Ermöglichung der Geradeaus-Lösung würde also die Fahrt in die Altstadt nicht nur leichter, sondern teilweise auch sicherer machen.

Das sieht die Stadtverwaltung anders. Nachdem Lenneps Bürgermeister Markus Kötter (CDU) Ende Mai das Thema aufgegriffen und in der Bezirksvertretung Lennep eine Anfrage zu einer möglichen Öffnung gestellt hatte, verweist die Stadt in einer schriftlichen Antwort auf eine 13 Jahre zurückliegende Einschätzung von Stadt und Polizei, wonach es zu „Sicherheitsproblemen“ kommen könnte, wenn Autofahrer an der Kreuzung grünes Licht für die Geradeausfahrt haben, querende Fußgänger die Kreuzung aber noch nicht geräumt haben. Eine aktuelle Abstimmung zwischen Stadt, TBR und Polizei ergab, so heißt es weiter, dass für eine solche „Geradeausfahrt“ umfangreiche Umbauarbeiten an der Lichtzeichenanlage nötig seien.

Im Gespräch mit der BM-Redaktion kündigte Markus Kötter an, diese Antwort in der Sitzung der Bezirksvertretung Lennep in der übernächsten Woche zu thematisieren. Er zeigte sich verwundert, dass die Stadt auf so lange zurückliegende Beratungen verweist. Es gehe ihm darum, aktuell Wege zu finden, die den verbliebenen Altstadt-Händlern helfen, zu überleben. Die Lösung dafür müsse nicht zwingend mehr Verkehr in der Altstadt sein. Aber einfach zu sagen, das geht nicht, reiche nicht aus.