Veranstaltung in Lennep : LKG schreibt Weinfest nicht ab

Lennep Gunther Brockmann, Vorsitzender der Lenneper Karnevalsgesellschaft (LKG), hat das Weinfest in Lennep noch nicht abgeschrieben. Er hofft, dass die Klage des Bundesverbandes der Schausteller vor Gericht zum Zuge kommt.

Die Bundesregierung hat in der vorigen Woche das Verbot von Massenveranstaltungen bis zum 31. Oktober verlängert. Der Bundesverband sieht in der Verlängerung einen „Todesstoß für die Branche“. Er klagt wegen Ungleichbehandlung.

Die Liste der erzwungenen Absagen in Remscheid ist lang: Kein Park-Food-Festival, kein Open-Air-Konzert, kein Remscheider Sommer, keine Trödelmärkte, keine Stadtteilkonzerte und kein Lion-Town-Festival in Honsberg. Der Sommer in Lennep findet ohne Bühnenprogramm statt. Kirmes auf dem Schützenplatz und der zweite Remscheider Firmenlauf – gestrichen. Und das Altstadtfest in Lennep ist ebenfalls auf das nächste Jahr verschoben worden.