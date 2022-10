„Fame(iac)“ in Lennep : Kunst-Projekt rund um Berühmtheit

Mia (13), Johanna (15), Anna (13), Angie (13), Jason (16) und Dozentin Alexia von Wismar bei der Probe. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Lennep An der zweiten Auflage des Projekts „Fame(iac)“ in der Schule für Musik, Tanz und Theater Lennep nehmen derzeit 14 Kinder und Jugendliche teil. Zum Abschluss ist eine öffentliche Aufführung geplant.

Wo sich normalerweise die unterschiedlichen Comedians die Ehre geben, herrscht dienstags Probenatmosphäre – auf der Bühne des Rotationtheaters im Herzen der Lenneper Altstadt. Alexia von Wismar steht im Zuschauerraum. Die 40-jährige Wermelskirchenerin ist Schauspielerin – und unterrichtet auch Schauspiel an der Lenneper Schule für Musik, Tanz und Theater. Die vier Mädchen und ein Junge machen eine Improvisationsübung. „Sie arbeiten in Zweiergruppen – der eine erzählt 30 Sekunden eine Geschichte, die dann die zweiten 30 Sekunden vom anderen fortgesetzt wird“, sagt Alexia von Wismar. Es ist eindrucksvoll, den Jugendlichen bei ihrer Ideenfindung zuzusehen. Aus Nichts ergibt sich eine kleine Geschichte – auch wenn es ab und zu durchaus ein wenig Überwindung zu kosten scheint, einfach so drauflos zu reden.

Die 40-jährige Alexia von Wismar ist erst seit diesem Jahr im Team der Schule für Musik, Tanz und Theater. Sie hat Film- und Fernsehschauspiel in Köln an der Film Acting School studiert. „Für mich ist das eine absolute Herausforderung. Ich kann da auch sehr viel für meine eigene Arbeit mitnehmen“, sagt Alexia von Wismar. Das Projekt „Fame(iac) – ich werde berühmt!“ wird in diesem Jahr zum zweiten Mal angeboten und bedient gleich drei Themenfelder: Schauspiel, Gesang und Tanz. „Wir sind zu dritt – neben mir leitet noch Bianca Rosa Klever die Gesangsgruppe und Anne Simon die Tanzgruppe“, sagt von Wismar. Die Gesangslehrerin hat das Konzept 2021 ins Leben gerufen. „Ursprünglich war es als reines Projekt für Mädchen gedacht, aber wenn ein Junge mitmachen will, darf er das natürlich“, sagt Bianca Rosa Klever mit Blick auf den 16-jährigen Jason.

Es ist ein Projekt mit sehr loser Struktur und einem nur rudimentären Konzept. „Wir haben kein Skript oder etwas ähnliches. „Zwar geht es grundsätzlich um Berühmtheit und Berühmtsein. Und wir haben in der Gesangsgruppe auch Texte erarbeitet – und auch Coverversionen bekannter Hits einstudiert“, sagt Klever. Und auch im Schauspiel oder beim Tanz gehe es letztlich darum, sich selbst kennenzulernen. Und seine Möglichkeiten und Fähigkeiten. „Das Improvisieren im Schauspiel ist die Königsklasse. Ich liebe das unglaublich, weil man einfach nur ganz leer auf die Bühne geht und dann irgendetwas entwickeln kann“, sagt Alexia von Wismar. Beim Tanz stehen dann entsprechend die Bewegung und Körperwahrnehmung im Mittelpunkt.

Bianca Rosa Klever ist mit dem Projekt „Fame(iac)“ in erster Linie ein großes Anliegen gewesen, dass die Mädchen und Jungen in der Corona-Zeit etwas zu tun gehabt hätten – „und damit sie nicht auf der Straße rumhängen“, sagt sie. Bei ihr in der Gruppe seien sieben bis acht Jungen und Mädchen, insgesamt seien es derzeit 14, grundsätzlich könne man auch jetzt noch einsteigen. Zunächst noch bis zum Jahresende laufe das Projekt. „Voraussichtlich im Dezember, vielleicht dann aber auch erst im Februar, wird es eine entsprechende Veranstaltung geben“, sagt die Gesangslehrerin.