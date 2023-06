Politik in Remscheid Lennep: Klare Mehrheit für Outletpläne

Lennep · Die Pläne des Investors Philipp Dommermuth für den Bau eines Shopping-Dorfs auf den DOC-Flächen in Lennep werden in der Bezirksvertretung nach intensiver Diskussion beschlossen. Am Montag hat der Rat das letzte Wort.

16.06.2023, 14:29 Uhr

Studie zum geplanten Outlet-Center in Lennep. Die Dachflächen sollen begrünt und begehbar sein. Foto: Graf Architektur GmbH

Outlet-Investor Philipp Dommermuth aus Montabaur kann am Montagnachmittag relativ entspannt zur entscheidenden Ratssitzung nach Remscheid anreisen, bei der über sein Angebot entschieden wird, auf den DOC-Flächen in Lennep ein Outlet mit 18.000 Quadratmetern Verkaufsfläche zu errichten.