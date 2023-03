Wahrzeichen in Remscheid-Lennep Gestohlene Gans ist zurück am Brunnen

Remscheid · Vier Monate nach dem Diebstahl ist die Gans wieder an den Brunnen am Lenneper Gänsemarkt zurückgekehrt. Am Dienstagabend nahm sie ihren Dienst als Wasserspeier wieder auf.

29.03.2023, 12:32 Uhr

Der Gänsebrunnen vor dem Diebstahl. Foto: Rosa Röhder

. Ein schmales blaues Band schmückt ihren Hals, sonst ist alles wie immer. Die Gans vom Brunnen in der Nähe des Röntgenmuseums hat ihren Dienst wieder aufgenommen. In der Nacht auf den 18. November war sie gestohlen worden. Der Dieb zerlegte sie in drei Teile, wollte sie dann an einen Schrotthändler verkaufen. Dieser gab dem Mann zwar ein paar Euro, rief dann aber die Polizei an. Die Staatanwaltschaft plant nun, dem Täter den Prozess zu machen. Schon 2018 war eine Gans vom Brunnen gestohlen worden. Sie tauchte nicht wieder auf. Der Verein Lennep Offensiv, der sich seit Jahren um den Brunnen kümmert, fand mit Werkzeugmacher Eberhard Sprenger einen Handwerker, der die Gans wieder zusammenfügte. „Er leistete dabei tolle Arbeit“, wie der Vorsitzende Thomas Schmittkamp berichtet. Man müsse schon genau hinsehen, um die Verbindungen der drei Teile zu erkennen. Zum Start in den Frühling kehrte die Gans nun an ihre Wirkungsstätte zurück. Bei einem kleinen Fest in der kommenden Woche soll auf die Rückkehr angestoßen werden.

(hr)