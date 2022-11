Künstler zu Gast in Lennep : Unterstützung für Traum vom Skulpturenpfad

H.O. Schmidt hat Auke de Vries (l.) aus Den Haag nach Lennep eingeladen, um über den geplanten Skulpturenpfad zu sprechen. Foto: Jürgen Moll

Lennep Der bedeutende Bildhauer und Grafiker Auke de Vries aus Den Haag stattete auf Einladung des Lenneper Künstlers H.O. Schmidt Ende Oktober dem Bergischen Land einen Kurzbesuch ab.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man schon einmal eine Skulptur des niederländischen Bildhauers Auke de Vries gesehen hat – vielleicht auch, ohne das gewusst zu haben. Denn viele der Werke des 85-Jährigen stehen im öffentlichen Raum – in Deutschland, England, den Niederlanden, Frankreich oder Spanien. Ende vergangener Woche war Auke de Vries zu einem Kurzbesuch in Lennep, auf Einladung des Bonner Kurators Peter Köster und des Lennper Aktionskünstlers H.O. Schmidt.

„Kennengelernt haben wir uns vor einigen Wochen bei einer Ausstellung in Siegburg, auf der ich auch war“, sagt Peter Köster. Man habe sich direkt gut verstanden. „Peter Köster hat mir von den Wünschen und Träumen einiger Menschen hier in Lennep erzählt“, sagt der Niederländer im kleinen Atelier H.O. Schmidts in der Lenneper Altstadt. Diese Träume und Wünsche hätten natürlich mit Kunst zu tun, genauer mit Kunst im öffentlichen Raum. Womit wiederum Auke de Vries sich bekanntermaßen mehr als gut auskennt.

Info Aus Friesland nach Den Haag Vita Geboren wurde der niederländische Bildauer und Grafiker Auke de Vries am 27. Oktober 1937 in der niederländischen Provinz Friesland, in der kleinen Stadt Burgum. De Vries lebt und arbeitet heute in Den Haag. Kunst Die Kunstwerke Auke de Vries‘ stehen vielfach im öffentlichen Raum, so etwa in Barcolna, Rotterdam, Berlin oder Wiesbaden. Er hat seine Ausbildung an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in Den Haag gemacht.

Die Kunstschaffenden in Lennep haben nämlich die Idee, in der Altstadt einen Skulpturenpfad zu installieren. „Die Idee geht naheliegenderweise von der Skulptur des Wuppertaler Künstlers Tony Cragg aus“, sagt Peter Köster. Er sei „richtig begeistert“ gewesen, als er von der Cragg-Skulptur für Lennep gehört habe, sagt er weiter. Und es sei diese Idee gewesen, die er mit Auke de Vries besprochen habe. „Wir haben in Lennep schon viele und auch internationale Künstler zu Gast gehabt, aber Auke de Vries ist schon noch einmal etwas ganz Besonderes in diesem Zusammenhang“, sagt H.O. Schmidt. Für ihn als Lenneper sei es „ein großes Kompliment“, dass der Niederländer sich für die Idee offen gezeigt habe. Er habe die Eindrücke des Besuchs auch in die Stadtteilkonferenz mitgenommen, die am vergangenen Wochenende stattgefunden habe. Da die Cragg-Skulptur allerdings schon wieder abgebaut worden, um das Fundament zu stärken.

Im Moment stehe man natürlich noch komplett am Anfang mit der Idee. Wobei die ersten Schritte schon gegangen worden seien. „So stehen wir etwa momentan mitten in der Gründung einer gemeinnützigen GmbH, die sich um einen künftigen Skulpturenpark kümmern soll. Auch der Name steht schon fest: artorale – Kunstort Lennep“, sagt H.O. Schmidt. Sogar die Geschäftsführerin ist bereits in Amt und Würden – es handelt sich dabei um Dr. Bettina Elles, die Lennep zuvor auch nicht gekannt habe, den Remscheider Stadtteil aber genauso neu kennen- und schätzengelernt habe, wie der Niederländer Auke de Vries. „Ich war noch nie hier, aber die Topographie der Stadt, das Grüne, die vielen alten Häuser – das gefällt mir schon sehr gut“, sagt der 85-Jährige. Die Eindrücke, die er bei seinem Kurzbesuch gesammelt habe, werde er mit nach Hause nehmen – und gegebenenfalls in die Idee für einen Skulpturenbeitrag mit einfließen lassen. „Ich habe großes Vertrauen darin, dass es sich um eine gute und umsetzbare Idee handelt – und ich werde nun überlegen, was mein Beitrag dazu sein kann“, sagt Auke de Vries.