Nach Wohnungsverkäufen am Hasenberg in Lennep : LEG-Mieter sind beunruhigt

SPD-Ratsherr Jürgen Kucharczyk brachte den Wohnungsverkauf zur Sprache. Foto: Christian Peiseler

Remscheid Die LEG Immobilien AG mit Sitz in Düsseldorf hat eine größere Anzahl von Wohnungen am Lenneper Hasenberg verkauft. Die Mieter seien beunruhigt, sagte der SPD-Ratsherr Jürgen Kucharczyk in der Ratssitzung am Donnerstagabend.

Bei einem Bürgercafé in Lennep sei er darauf angesprochen worden. Vor dem Hintergrund, dass die vormals landeseigene LEG auch Wohnungen in Hackenberg und Klausen besitzt, wollte Kucharczyk von der Verwaltung wissen, was sie tun kann, um mögliche negative Konsequenzen des Verkaufs aufzufangen.

Die Nachricht vom Verkauf habe die Stadt „überrascht“ sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD). Gestern morgen kam es dann zu einem Gespräch mit dem LEG-Vorstand Dr. Peter Wiegel. Der habe sich für die Art der Kommunikation entschuldigt, berichtete der OB. Wiegel habe ihm und dem Landtagsabgeordneten Sven Wolf (SPD) versichert, dass in Remscheid keine weiteren Verkäufe geplant seien, berichtete Mast-Weisz. Der Käufer soll ein seriöses Unternehmen sein. Seinen Namen und die genaue Anzahl der verkauften Wohnungen wusste der OB nicht zu nennen. Es sei auf jeden Fall eine dreistellige Anzahl. Mast-Weisz betonte, dass die Stadt die Sorge der Mieter um mögliche Verschlechterungen sehr ernst nehme.

Baudezernent Peter Heinze erklärte, dass er drei grundsätzliche Möglichkeiten der Einflussnahme prüfen will. So könnte die Stadt versuchen, ein Vorkaufsrecht geltend zu machen. Auch denkbar sei eine so genannte Milieu-Sicherungs-Satzung. Dabei geht es darum, zu verhindern, dass das soziale Gefüge eines Stadtteils durcheinander gebracht wird. Auch das von der Alleestraße bekannte Thema Sanierungs-Satzung soll auf seine Brauchbarkeit abgeklopft werden. Auch Heinze nimmt das Thema sehr ernst.