Am Alten Markt in Lennep : Lebenshilfe eröffnet integratives Café

Am Alten Markt in Lennep

Remscheid Spätestens Ende des Jahres soll „achtsam – Kaffeewerk am Markt“ mit 24 Sitzplätzen eröffnen.

Zentral am Alten Markt in Lennep wurde in den vergangenen Tagen schon fleißig gearbeitet. Die Hausnummer 8 hat neue große Fenster erhalten, die alten Balken wurden freigelegt. In einem Pressegespräch lüfteten die Verantwortlichen gestern nun das Geheimnis: In den Räumen entsteht ein neues, integratives Café.