Remscheid: "Lasst euch in eurem Herzen nicht ängstigen"

Remscheid Familiengottesdienst bei "Kirche im Grünen". Pfarrer Landau appelliert für mehr Offenheit.

Am Pfingstmontag luden die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde sowie die evangelischen Kirchengemeinden Alt-Remscheids unter dem Motto "Brücken bauen" zur "Kirche im Grünen" an der Konzertmuschel ein. Zahlreiche Besucher waren der Einladung gefolgt, einige brachten Klappstühle oder Decken mit, um es sich auch auf der Wiese neben den voll besetzten Sitzreihen bequem zu machen. Der Chor um Kirchenmusiker Christoph Spengler begleitete den Gottesdienst musikalisch, den Pfarrer Jens Eichner leitete.

Erst Apostel Johannes (gespielt von André Carouge) brachte sie zum Nachdenken. Er trat die Mauer ein, so dass sie in alle Teile zerfiel. Konzentriert euch auf das Wesentliche, lautete seine Botschaft.

In seiner Predigt griff Pfarrer Siegfried Landau diese Symbolik noch einmal auf. Die Brücke zeige, worum es Pfingsten gehe. "Wer sich zu Hause isoliert, sitzt in seinem eigenen Muff. Der riecht seinen eigenen Angstschweiß. Lasst euch in eurem Herzen nicht ängstigen. Macht eure Fenster und Türen auf und lasst den frischen Wind herein, um einander näher zu kommen", lautete sein Appell an die Besucher.