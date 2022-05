Landtagswahl in Remscheid und Rade : Plötzlich ist die CDU wieder obenauf

Klare Ansage von OB Burkhard Mast-Weisz (SPD, Mitte) an die beiden Landtagspolitiker Jens Nettekoven (CDU, l.) und Sven Wolf (SPD) im Beisein der Presse: „Macht Politik für die Stadt.“ Foto: Jürgen Moll

Meinung Remscheid Nach den beiden deutlichen Wahlniederlagen in den Jahren 2020 und 2021 war es ruhig geworden um Jens Nettekoven, der früher mal alle Fäden in der Partei in der Hand hielt. Am Sonntag wurde er im Ämterhaus wieder mit Sprechchören gefeiert.