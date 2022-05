Landtagswahl in Remscheid : Strahlende Gesichter bei den Grünen

Landtagswahl in Remscheid

Remscheid Als strahlende Sieger des Abends der Landtagswahl zeigten sich Mathias Heidtmann, Kreisvorsitzender der Remscheider CDU, und sein Fraktionsvorsitzender Markus Kötter

Die Ersten, die sich am Sonntagabend um kurz nach halb acht ins Ämterhaus wagten, waren Vertreter der Linken: Geknickten Hauptes und mit ernster Miene war Brigitte Neff-Wetzel und ihrem Direktkandidaten Peter Lange die Enttäuschung deutlich anzusehen.

„Wir sind sehr enttäuscht über das Wahlergebnis, obwohl es für uns nach der negativen Presse und den Prognosen nicht überraschend kam“, äußerte die Linken-Kreissprecherin Nadine Fleur Bailac-Cyrus. „Es ist dennoch schade, weil wir mit Peter Lange als DGB-Kreisvorsitzender einen sehr guten Direktkandidaten ins Rennen geschickt haben, der sich für die Menschen einsetzt. Mit ihm hatten wir auf mehr lokale Stimmen gehofft. Unsere Aufgabe muss es als Partei jetzt sein, landes- und bundesweit den Weg einzuschlagen, den wir in Remscheid seit geraumer Zeit gehen und uns zu verjüngen.“

Strahlenden Gesichter hingegen bei Kreisverbandsprechern der Grünen, Jutta Velte und Lars Jochimsen: „Das ist ein gigantischer Vertrauensvorschuss und ein großartiges Wahlergebnis“, urteilte Velte. „Wir konnten auch in Remscheid unsere Stimmen verdreifachen. Darüber freuen wir uns sehr“, sagte Jochimsen. Die Bundesthemen und auch die gute Arbeit von Habeck und Baerbock hätten sicherlich auch zum guten Wahlergebnis beigetragen, waren sich die Kreisverbandsprecher einig. Die Ziele der Grünen auf Landesebene: „Wir wollen die Transformation der Energieversorgung vorantreiben und wir brauchen dringend eine Lösung für die Altschuldenproblematik. Die Zinsen ziehen derzeit an. In Remscheid werden wir ohne eine Lösung keine Chance haben. Von einer guten Landesregierung erwarten wir daher, dass die Kommunen gestärkt werden“, sagte Velte.