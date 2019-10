Landgericht Wuppertal : Erzieherin nimmt Berufung zurück

Remscheid/Wuppertal Gedankenlose Übergriffigkeit oder sexuelle Belästigung? Mit dieser Frage hatte sich nach dem Amtsgericht nun auch das Wuppertaler Landgericht zu befassen, nachdem eine Erzieherin einer Ev. Kindertagesstätte wegen einer verhängten Geldstrafe von 1500 Euro in Berufung gegangen war.

Die 54-Jährige soll im März 2018 einer Auszubildenden (22) im Materialraum des Kindergartens mit beiden Händen über den Rücken gestreichelt und gesagt haben: „Oh, wir beide allein in der Kammer.“ Die junge Frau will in den Worten einen sexuellen Unterton wahrgenommen und sich von den Berührungen belästigt gefühlt haben.