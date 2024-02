Remscheider vor Landgericht Wuppertal Adoptivvater soll Sohn mehrfach missbraucht haben

Zuvor hatte die Staatsanwältin die Anklageschrift verlesen, bei sieben Gelegenheiten soll es nachweislich zu sexuellen Übergriffen des 58-Jährigen gegenüber seinem Adoptivsohn gekommen sein. Erstmals im August 2008, da habe das damals siebenjährige Opfer auf der Couch gelegen, weil die Kinderzimmer in der gerade bezogenen Wohnung noch nicht bewohnbar gewesen seien. Ähnlich soll eine Missbrauchstaten in 2010 abgelaufen sein. Bei einer weiteren Tat soll sich der Angeklagte zu dem Jungen ins Bett gelegt haben, der dort mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen habe. Bei einem späteren Übergriff soll der Junge den Angeklagten im Büro aufgesucht und darum gebeten haben, am Computer spielen zu dürfen. Auch diese Gelegenheit soll der Remscheider dazu genutzt haben, sich an dem Kind zu vergehen.