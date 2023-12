Gespräche laufen Land prüft neues Flüchtlingsheim in Remscheid

Das würde zum Anforderungsprofil passen, das auch in anderen Städten bekannt wurde. Gesucht werden größere Objekte mit einer dazugehörigen größeren Außenfläche. Betreiber dieser Einrichtungen ist das Land, das sich auch um die Finanzierung und das nötige Personal, etwa für den Wachdienst kümmern würde. Durch die beständig hohe Zahl an Menschen, die nach Deutschland kommen, um hier Asyl zu beantragen, steigt der Druck auf Land und Kommunen, für diese eine Unterbringungsmöglichkeit zu finden. Die Stadt Remscheid hatte zuletzt entschieden, die Erstaufnahme-Einrichtung in der Halte Hölterfeld mit deutlich mehr Menschen zu belegen als bisher.