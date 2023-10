Brand in Lagerhalle in Remscheid-Lennep Großeinsatz für die Feuerwehr

Lennep · In der Nacht zu Dienstag brannte an der Kölner Straße in Remscheid-Lennep ein Garagenkomplex und eine Lagerhalle. Anwohner hatten die Feuerwehr verständigt.

04.10.2023, 09:37 Uhr

Feuerwehrleute in der Halle, nachdem der Brand gelöscht war. Foto: Ralf Kollmann

Die Anwohner der angrenzenden Häuser konnten sich selber retten, lediglich eine Wohnung wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Nach etwa einer Stunde war der Brand nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. Allerdings folgten aufwändige Nachlöscharbeiten, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten. Die Brandursache ist noch unbekannt.

(red)