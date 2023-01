Im Remscheider Sana-Klinikum Lage auf der Kinderstation entspannt sich

Remscheid · Nach Engpässen auch in der Sana-Kinderklinik gibt es nun Entwarnung. Der Peak an Infektionserkrankungen sei überschritten, teilte Gesundheitsamtsleiter Jens Pfitzner am Mittwochabend im Ausschuss mit.

12.01.2023, 14:01 Uhr

Der RS-Virus hat viele kleine Kinder Ende des vergangenen Jahres so schwer getroffen, dass sie stationär behandelt werden mussten. Foto: dpa/Marijan Murat

Von Daniele Funke