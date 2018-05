Remscheid : Kulinarik beim "Restaurant Day" em Dorp

Im vergangenen Jahr war der Besucherandrang am "Restaurant Day" groß. Und auch am 16. Juni dürfte im Dorf ordentlich was los sein. Foto: Meuter (Archiv)

Remscheid Am 16. Juni findet in der Lüttringhausener Altstadt zum dritten Mal der beliebte "Restaurant Day" statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Doris Stürmer

Esskultur und Kunst treffen am Samstag, 16. Juni, in der Lüttringhausener Altstadt zusammen. Aus der unteren Gertenbachstraße soll an jenem Samstag der "größte Biergarten em Dorp" werden, wenn am Abend die Vereinigung Gertenbachstraße in Kooperation mit dem Heimatbund Lüttringhausen zum dritten "Restaurant Day" einlädt.

Am Nachmittag ab 16 Uhr gibt es auf der Heimatspielbühne im Herzen der Altstadt am Ludwig-Steil-Platz bereits Spannung und Humor mit "Üöhm Pitters Krüönselstrüükelschen" (Onkel Peters Stachelbeerstrauch), dem neuen Stück der Volksbühne. Gleich nach der Vorstellung, etwa gegen 19 Uhr, kann dann auf der Gertenbachstraße beim "Restaurant Day" gefeiert werden. Thorsten Greuling von der Kaminlandschaft, Organisator für den kulinarischen Teil, versprach: "Veganer, Vegetarier und Fleischesser werden hier gleichermaßen an vielen Stellen leckere Sachen finden."



zurück

weiter

"Pura Vida" aus Ronsdorf wird vegane Köstlichkeiten anbieten, am Stand an der Freilichtbühne gibt es deftige Kottenbuttern und gegrillte Würste. Herzhafte Gulaschsuppe, Stachelbeerbowle und Stachelbeerkuchen bietet "McWhisky" zusätzlich zur Whiskybar in der Kaminlandschaft an. Der "F(l)air-Weltladen" lockt mit Wein, Sekt und Saft aus fairem Handel und zum Teil aus biologischem Anbau. Bio-Pommes und Gerichte aus Bio-Nudeln bereit die Familie von Gereshem zu.

Tatkräftige Unterstützung hat die Awo Lennep-Lüttringhausen zugesagt, und für Getränke ist an vielen Stellen gesorgt. Die Organisation in Sachen Kunst hat Thomas Schulte übernommen. Kai Steckmann, "Mary G. and the tonics" und "Papa Jo's" sorgen für Livemusik. Heinz Rosentreter stellt Tonskulpturen aus. Geschmiedete Kunstwerke aus der Eventschmiede von Michael Bauer-Brandes aus Solingen sind ebenfalls zu sehen.

(RP)