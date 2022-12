Kroatischer Schrtiftsteller lebt in Remscheid-Lennep Schwere Themen, literarisch verpackt

Der 80-jährige Zdravko Luburic ist kurz vor Weihnachten sehr gut gelaunt. Der Lenneper, der belgisch-kroatische Wurzeln hat, ist Schriftsteller, ein produktiver noch dazu. In den vergangenen Jahren hat er mehrere Lyrik-Bände beim Aachener Verlag Goldene Rakete veröffentlicht. Seine Lyrik, so habe man ihm schon mehrfach gesagt, sei weniger die typische Gedichtform, als vielmehr eine von Prosa stark geprägte Form der Lyrik. Er erzählt Geschichten, aber nicht wie in einem Roman – von denen er in kroatischer Sprache auch schon mehrere geschrieben hat –, sondern mit Kapiteln in lyrischer Form. Eines der Bücher, der jüngeren Jahre, heißt „Was Ewige Musik ertönt?“, ein Buch über die kroatische Komponistin Dora Pejacevic. In einem anderen Werk mit dem Titel „Unhörbarer Ruf“ beschäftigt er sich mit der Vernichtung der Donauschwaben in Jugoslawien während des Nazi-Regimes.