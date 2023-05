Das Kreishaus in Lennep Schulstandort mit bewegter Vergangenheit

Die allermeisten Pendler und Besucher in Lennep werden wohl zuallererst an den Kiosk und die Bushaltestelle denken, wenn vom „Kreishaus“ die Rede ist. Dabei verbirgt sich dahinter ein weiteres Baudenkmal mit einer interessanten Geschichte. Das Kreishaus an der Kölner Straße 82, das von 1887 bis 1889 vom gebürtigen Kölner Regierungsbaumeister Franz Schwechten geplant und gebaut wird, steht seit 1985 auf der Liste der Baudenkmäler der Stadt Remscheid. Schwechten ist übrigens auch jenseits des Kreishauses ein berühmter Baumeister. Der in Berlin arbeitende Kölner hat vor allem durch den Bau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin Berühmtheit erlangt.