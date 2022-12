Korrigierte Stromabrechnung in Remscheid EWR setzen die Preis-Bremse um

Auch zum Thema Stromrechnung wird 15.600 Kunden der EWR in den nächsten Tagen ein separates Schreiben erreichen. Es enthält die korrigierte Anpassung für die Strom-Abschlagszahlungen ab Januar. Sie werden nötig, weil die EWR den Strompreis zum Jahresbeginn anheben werden. Wie berichtet, war es im ersten Anlauf bei zahlreichen Kunden zu falschen Ergebnissen gekommen, allesamt zu hoch. In der von einem Rechenzentrum durchgeführten Simulation sei es offenbar zu einer Dopplung gekommen, sagt Günther-Blombach. Die Stichproben ergaben keine Fehlermeldung, also gingen die Briefe mit den neuen Abschlägen raus. Als die ersten Anrufe verwunderter Kunden kamen, habe man zunächst gedacht, das seien Sonderfälle, dann aber gemerkt, „da ist was schief gelaufen“. Die nun erfolgte Neuberechnung der Abschläge wurde sehr detailliert, zum Teil manuell, überprüft. „Wir sind ziemlich sicher, dass das was da jetzt rausgeht an den Kunden, die richtige Zahl enthalten wird“, sagt Günther-Blombach. Und fügt hinzu. Im Regelfall wird der Abschlag, der jetzt angekündigt wird, niedriger als der erste.