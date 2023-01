Kornbrennerei Tillmanns in Bergisch Born Ein liebevoll hergerichtetes Kleinod

Als Architekt kenne er sich mit dem Thema Denkmalschutz natürlich gut aus. „Ich weiß, was da nötig ist, was man beachten muss – und warum das wichtig ist“, sagt er. Entsprechend gut sei daher auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen der Denkmalschutzbehörde in Remscheid. „Aktuell möchte ich im Außenbereich, an der Wand, an der früher der große Wasserbottich für die Wasserversorgung des Hauses und der Fabrik befestig war, eine Außentreppe anbringen. Im Obergeschoss wohnt meine Tochter mit ihrem Freund, dort soll ein eigener Eingang gemacht werden – und dazu muss ein Fenster zur Tür umgebaut werden“, sagt Pohl. In Absprache könne das alles entsprechend den Vorgaben gemacht werden.