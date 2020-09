Vor der Wahl in Remscheid : Lenneper CDU zieht positive Bilanz

Markus Kötter schaute auf die Legislaturperiode zurück. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Vor allem die Revitalisierung der Kölner Straße, die Gewerbeflächenentwicklung sowie die Aufwertung der Altstadt werden die künftige Arbeit prägen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Für die nun bald endende Ratsperiode ziehen die Lenneper Christdemokraten eine positive Bilanz. Sowohl in der Bezirksvertretung (BV) als auch im Rat habe man viel erreichen können und sei maßgeblich an wesentlichen Entscheidungen beteiligt gewesen, betont Markus Kötter, Ratsmitglied und Lenneper Bezirksbürgermeister, im Vorfeld der Kommunalwahl am 13. September.

So wurden die Digitalisierung der Schulen oder auch das Konzept für mehr Sauberkeit, Sicherheit und Ordnung durch die Lenneper CDU-Mitglieder in den Rat gebracht. „Die Arbeit in der BV war sehr harmonisch über alle Fraktionen hinweg“, lobte Kötter bei einem Pressegespräch die übrigen BV-Mitglieder.

Gemeinsam konnte etwa die ehemaligen Krankenhaus-Ruine in ein Wohngebiet umgewandelt werden oder auch die Polizeiwache im Stadtteil erhalten bleiben. Im Herbst starten die nötigen Umbauarbeiten. Herausfordernd und einzigartig seien die Planungsprozesse für das Designer Outlet Center (DOC) bis zur Baugenehmigung gewesen. Die vielen Sitzungen mit einer regen Beteiligung aus der Bürgerschaft seien etwas Besonderes gewesen. Das DOC hat die Politiker in vielen Bereichen begleitet, etwa bei den Planungen zum Umbau des Sportzentrums Hackenberg. Auch der Ausbau der beiden Verkehrsknotenpunkte Trecknase sowie Ring-/Rader Straße und der Bau der Lärmschutzwand gehören dazu.

Ebenso wurde die Zukunftswerkstatt zur Belebung der Altstadt ins Leben gerufen. Die Ausarbeitung der Konzepte der DOC-Kundenbindung an die Lenneper Einzelhändler und Gastronomen werde die CDU sowie die übrigen Fraktionen auch in Zukunft stark beschäftigen.

Ein erster Auftakt zur Revitalisierung der Kölner Straße ist mit den Beschlüssen zum Umbau der Haltestelle Kreishaus sowie des ehemaligen Brunnenstandortes gegenüber des wiederbelebten Hertie-Gebäudes getan. Doch richtig zufrieden ist Kötter damit nicht. Immerhin steht die Belebung seit 20 Jahren auf dem Programm, für den aktuellen Haushalt wurden 50.000 Euro Planungskosten durch die BV bereitgestellt, die bisher nicht genutzt wurden. „Die Anwohner warten. Wenn bald nicht etwas passiert, wird das Problem größer und teurer“, merkte Kötter an. Die Aufenthalts- sowie Wohnqualität an der Straße müssen dringend verbessert werden. Dazu zählt auch das Lösen der Raser- und Autoposer-Problematik. Das wurde auf Initiative der CDU bei der Verwaltung an- und erste Ansätze besprochen.

Mit den Planungen zu den Gewerbegebieten in Bergisch Born (Gleisdreieck/Erdbeerfelder) sei Lennep zum „Hotspot“ der Gewerbeentwicklung geworden, kritisierte Kötter. Statt die Anwohner mit einer höheren Verkehrsauslastung zu belasten, wäre ein Gewerbegebiet direkt an der Autobahn sinnvoller, sagte der Politiker, ohne das Wort Blume direkt zu äußern. Die Fläche stehe letztlich im Entwicklungsplan an erster Stelle. Das Gewerbegebiet Gleisdreieck könne nur mit der Umgehungstraße kommen, betonte er.