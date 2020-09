Kommunalwahl 2020 in Remscheid : Mast-Weisz bleibt OB mit einem Traumergebnis

Alexa Bell (CDU) gratuliert Burkhard Mast-Weisz (SPD) im Ratssaal mit einer Umarmung zu seinem klaren Wahlsieg. Die beiden sind im Wahlkampf fair miteinander umgegangen. Foto: Jürgen Moll/Juergen Moll

Remscheid Der Amtsinhaber holt mehr als 60 Prozent und lässt seiner Herausforderin Alexa Bell keine Chance. Eine Stichwahl ist überflüssig. Die SPD löst die CDU als stärkste Fraktion ab. Die Grünen verdoppeln ihre Stärke. Die FDP legt zu, auch Pro Remscheid.

Burkhard Mast-Weisz (SPD) bleibt weitere fünf Jahre Oberbürgermeister der Stadt Remscheid. Das steht bereits nach dem ersten Wahlgang fest. Die von vielen erwartete Stichwahl gegen CDU-Kandidatin Alexa Bell kam an diesem Wahlabend niemals nur in die Nähe der Wahrscheinlichkeit. Nach der Auszählung der ersten Wahlbezirke lag der OB bei 60 Prozent – und blieb in diesen Höhen bis zum Schluss. Klarer kann man einen Wahl nicht gewinnen. Kurz vor 21 Uhr stand der Triumph fest. Mit 60,61 Prozent holte Mast-Weisz mehr als doppelt so viele Stimmen wíe Alexa Bell (26,24).

Der OB schlug auch im Moment des unerwartet klaren Sieges leise Töne an. Er habe sich für alle Szenarien (auch für eine Stichwahl oder seine Niederlage) überlegt, was er der Presse sagen werde, sagte er in einer Fragerunde. Dass er über 60 Prozent der Stimmen holen würde, damit habe er niemals gerechnet. „Wer das tut, der ist größenwahnsinnig.“ Immer wieder habe er die Zahlen am Bildschirm seines Rechners aktualisiert. Ehefrau, Sohn und Schwiegertochter waren im Moment des Sieges bei ihm.

Mast-Weisz dankte neben den Wahlkämpfern seiner Partie auch Grünen und FDP für die Unterstützung. Beide Parteien hatten auf einen eigenen Kandidaten verzichtet, und den SPD-Mann unterstützt.

Alexa Bell zeigte sich im Moment der klaren Niederlage gefasst und fair. „Es ist, wie es ist. Ich muss es akzeptieren.“ Wer antrete, müsse auch mit solchen Ergebissen rechnen. Sie umarmte dem OB bei der Gratulation. Sie habe gegen drei Parteien Wahlkampf geführt, sagte sie bezugnehmend auf die Unterstützung des OB durch FDP und Grüne. Die CDU habe dagegen alleine gestanden. Remscheid habe sich entschieden, so weiterzumachen wie bisher. Weitermachen will auch sie. Über Platz eins der Reserveliste zieht Alexa Bell in den Rat ein.

„Überhaupt nicht zufrieden“ zeigte sich Fritz Beinersdorf (Linke), der gegenüber der Wahl in 2014 mehr als zwei Prozent einbüßte und bei enttäuschenden 3,54 Prozent landete. Mehr als sein schlechtes Ergebnis aber ärgerte sich Beinersdorf über die 5,16 Prozent der Stimmen, die Peter Keck als OB-Kandidat von Pro Remscheid holte. Das verursache ihm Bauchschmerzen. Spätes Glück dann, als die Linke doch noch Fraktionsstärke erreicht.

„Ich kann nicht zufrieden sein“, sagte Roland Kirchner (Wählergemeinschaft), der auch angetreten war, damit die Wählergemeinschaft im Rat wieder in Fraktionsstärke erlangt. Das misslang. Das Ergebnis in Gänze bereite im „Sorge um die Demokratie“, sagte er mit Blick auf die Zersplitterung in vielen Kleinstparteien und Gruppen und das gute Abschneiden von Pro Remscheid, die zulegten.

Allerbeste Stimmung bei der SPD im Miro an der Scharffstraße. Ernst Peter Wolf und Stefanie Bluth jubeln.

Bettina Stamm von der neu gegründeten Wählergruppe Echt.Remscheid musste ihr Abschneiden erst mal fassen. Sie wird dem nächsten Rat angehören, alleine allerdings, ohne Mitstreiter bei 2,15 Prozent der Stimmen. Bedenke man, „dass wir erst sei fünf Wochen dabei sind“, sei das errungene Mandat ein Erfolg.