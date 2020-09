Ansichtssache in Remscheid : An Alexa Bell hat es nicht gelegen

Meinung Remscheid „Burkhard Mast-Weisz stärken – SPD wählen“, in diesem Slogan versteckt sich ein Stück des Wahlerfolgs der SPD. Die Partei lenkte so die Aufmerksamkeit, die ihr allgegenwärtiger Spitzenmann längst hatte, auch auf sich selber um.

Mast-Weisz und die SPD schnürten für den Wähler ein Gesamtpaket aus Partei, Kandidat und den beiden ihn unterstützenden Fraktionen. Die Taktik ging auf. Völlig gegen den Trend im Land hielt die SPD ihr Ergebnis von 2014 und ist damit der eigentliche Gewinner der Wahl. Dass die Grünen gut abschneiden würden, hatte sich abgezeichnet. Sie konnten es sich sogar leisten, auf größere Wahlkampfaktivitäten zu verzichten. Die Plakate in Remscheid waren die gleichen wie in Wuppertal oder Essen. Egal. Vor allem die Jungwähler wählen grün. „Fridays for Future“ wirkt weiter.

Die SPD hingegen ist dem Beispiel ihres OBs gefolgt und hat Nähe zum Bürger aufgebaut. War in den Stadtteilen, hat Feste organisiert, Musik vor die Türen von Altenheimen gebracht, die wegen Corona keine Besucher empfangen durften. Politik im Nachbarschaftsformat. Nicht hochpolitisch, aber offenbar erfolgreich. Dass der bürgernahe OB so oft es ging mit vor Ort war, hat sicher nicht geschadet

Dem hatte die CDU in der Breite nicht viel entgegenzusetzen. Das schlechte Ratsergebnis und der vierte vergebliche Versuch in Folge, ins OB-Büro im Rathaus einzuziehen, ist am allerwenigsten Alexa Bell zuzuschreiben. Ihre geringe Bekanntheit konnte sie in der kurzen Zeit ebenso wenig wettmachen wie die besondere Beliebtheit ihres Gegenkandidaten. In dieser Konstellation hätten auch andere verloren. Deshalb drängte sich auch keiner aus der ersten Reihe der Partei nach vorne, als es um die Kandidaten-Frage ging.