Ansichtssache : Die Kommune wird im Stich gelassen

Meinung Remscheid Stadt und Land bilden eine Verantwortungsgemeinschaft. Aber das Schulministerium hat versäumt, klare Konzepte zu kommunizieren.

In der Krise müssen alle Bürger mit Widersprüchen leben. Was aber in diesen Zeiten nur schwer auszuhalten ist, sind handwerkliche Fehler beim Verkünden neuer Bestimmungen. Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, wieso ein Schulministerium die Öffnung der Schulen ankündigt, aber die Kultusminister sich jetzt erst zusammensetzen, um Ende nächster Woche ein Handlungskonzept vorzustellen? Vier Wochen hatten alle Zeit, sich vorausschauend mit der Problematik auseinanderzusetzen und Konzepte auf breiter Basis zu diskutieren. Nun stehen die Kommunen im Regen und keiner weiß genau, wie er die neue Situation handhaben soll.