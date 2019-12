Ansichtssache : Eine klarere Mehrheit wäre besser gewesen

Meinung Remscheid Nur Zweidrittel des Rates stimmten am Donnerstag für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde an Beate Wilding und Fred Schulz.

So beginnt die Pressemitteilung, mit der die Stadtverwaltung gestern Mittag die Entscheidung des Rates bekanntgab, die Ehrenbürgerrechte an Fred Schulz (CDU) und Beate Wilding (SPD) zu verleihen. Wilding löste Schulz als Stadtoberhaupt ab und schrieb dabei Stadtgeschichte. Die Gewerkschafterin gewann 2004 in der Stichwahl mit hauchdünnem Vorsprung, Schulz’ Engagement für ein Gewerbegebiet an der Blume war das große Streitthema im Wahlkampf. Wilding wurde Remscheids erste Oberbürgermeisterin und im Jahr 2009 wiedergewählt.