Ansichtssache : Der Stadtrat sollte sich nur um Remscheid kümmern

HENNING RÖSER. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Meinung Remscheid Immer häufiger versuchen die Remscheider Parteien, mit Themen aus Land und Bund zu beim Wähler zu punkten.

Alexa Bell, die überraschend präsentierte OB-Kandidatin der Remscheider CDU, stand in der Geschäftsstelle für Interviews bereit. Doch das Kamerateam des Regionalstudios Bergisch Land wollte am Donnerstagnachmittag mit ihr gar nicht sprechen. Die Journalisten waren vielmehr angereist, um CDU-Parteichef Jens Nettekoven eine Stellungnahme zu den Vorgängen rund um die umstrittene Wahl des FDP-Ministerpräsidenten Kemmerich in Thüringen zu entlocken.

Ein Schlaglicht, das für einen Trend in der Politik steht. Dass Lokalpolitiker überregionale Themen auf die Remscheider Bühne holen, die im besten Fall wenig mit der Stadt und den Befugnissen des Rates zu tun haben, kommt immer häufiger vor. Die Grünen etwa möchten, dass der Rat in seiner nächsten Sitzung eine Forderung beschließt, dass die „Vorschläge der Kohlekommission vollumfänglich umgesetzt werden“. Gibt es in Remscheid Tagebau? Nach wie vor: Nein. Im besten Fall steht am Ende eine Resolution, die im Landtag im Schredder landet.

Mag man über diesen Fall noch lächeln, so hat im Falle Thüringen diese Taktik eine andere Qualität erreicht. Linken-Fraktionschef Fritz Beinersdorf hatte in einer Pressemitteilung Parallelen zwischen der Wahl in Thüringen und den Umgang der CDU mit den beiden Ratsmitgliedern von Pro Deutschland in Remscheid gezogen und die größte Fraktion damit in die äußere rechte Ecke geschoben. Das ist harter Tobak für alle, die regelmäßig den Rat besuchen. Aber er zeigte Wirkung. Die CDU sah sich zu einer Stellungnahme veranlasst. Die Medien, auch diese Zeitung, berichteten darüber.

Man kann nur hoffen, dass diese Art des Wahlkampfs nicht Schule macht. Nichts gegen harte, sachlich fundierte inhaltliche Diskussionen, aber sie sollten zum einen nicht persönlich diffamierend sein und zum anderen sich um Themen drehen, die mit den Problemen vor Ort zu tun haben.