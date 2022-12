Kölner Straße in Remscheid Kind bei Unfall leicht verletzt

Remscheid · Bei einem Unfall in Remscheid ist am Sonntagabend ein kleines Kind in einem der beteiligten Autos verletzt worden. Ein Golf und ein Touran stießen zusammen.

05.12.2022, 11:13 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, war ein 35-jähriger Remscheider mit seinem VW Golf über die Kölner Straße in Richtung Kreuzung Trecknase unterwegs. Als er gegen 18.40 Uhr nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem von hinten kommenden VW Touran eines 43-Jährigen. Ein einjähriges Kind im Golf erlitt leichte Verletzungen. Durch den Zusammenstoß wurden ein Verkehrszeichen und die Hauseingangstreppe eines Wohnhauses beschädigt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 12.000 Euro.

