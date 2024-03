Tat in Remscheid Knapp drei Jahre Haft für Missbrauch einer 15-Jährigen aus Hückeswagen

Der 44-Jährige hätte sich der 15-Jährigen nicht nähern dürfen, auch nicht im Internet. Das hatte das Landgericht Hamburg so verfügt, nachdem er 2020 dort sieben Mädchen zwischen sechs und elf Jahren missbraucht hatte. Der Mann tat es dennoch, im Februar 2023 nötigte er das Mädchen in einem Industriegebiet in Remscheid zu sexuellen Handlungen. Dass er am nächsten Tag stundenlang im Auto vor der Schule des Mädchens gewartet hatte, war einem Bauarbeiter aufgefallen. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die Beamten brachten die Schülerin nach Hause in eine Wohngruppe. Zuvor lebte die Jugendliche in einer Pflegefamilie.