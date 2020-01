Sebastian Krämer in Remscheid : „Ich schmiere mir keine Pomade ins Haar“

Sebastian Krämer in Remscheid

Der vielfach ­ausgezeichnete Sebastian Krämer tritt am Donnerstag in der ­Remscheider Klosterkirche auf. Foto: Christian Biadacz

Chansonnier Sebastian Krämer über seine Arbeit, den Bezug zu den 1920er-Jahren und wie viel Licht im Verfall steckt.

Wie wichtig ist Ihnen der Blick durch die Brille, in der sich sowohl Glanz als auch Verfall zu spiegeln scheinen?

Krämer Es müssen nicht zwangsläufig Glanz und Verfall sein, aber wer in dem, was er anblickt, nicht verschiedene widerstreitende Aspekte erkennt, hat es überhaupt nicht gesehen. Die Widersprüche sind in den Dingen, lehrt die Dialektik. Sie sind aber auch im Betrachter.