Ansichtssache „Klimatest“ als Motivationshilfe für Remscheid

Wer in seiner Freizeit ein bisschen für seine Fitness oder auch nur als reines Entspannungs-Programm in die Pedale treten möchte, hat in Remscheid seit einigen Jahren ein gutes Angebot. Vom Startpunkt am Lenneper Bahnhof kann man auf dem Radweg, der auf der Bahntrasse des früheren Balkan-Express entstand, entspannt Richtung Bergisch Born radeln.