Klima-Allianz Remscheid Es muss keine Wärmepumpe sein

Das sei ein weiteres Problem: Nicht nur Handwerker oder Energieberater mit Kapazitäten sind derzeit rar, auch bei den Geräten, sagt Fred Schulz, Vorsitzender der Klima-Allianz, gebe es Lieferengpässe. „Es hakt also an allen Stellen. Deswegen sehe ich unsere Aufgabe als Klima-Allianz, die Menschen nicht mit ihrer Verunsicherung stehenzulassen, sondern über Möglichkeiten zu informieren.“ Was ist möglich, wo kommen Bürger an Informationen und Fachberater, Handwerker und Co? „Es gibt viele Stellen, an die man sich wenden kann“, sagt Schulz. „Der erste Schritt wäre meiner Meinung nach aber, seinen Handwerker des Vertrauens zu kontaktieren. Der weiß in der Regel am besten, was vorhanden ist und was man darauf möglicherweise machen kann.“ Doch auch die Innungen, Verbraucherzentralen oder auch der städtische Fachdienst Umwelt seien gute Ansprechpartner.