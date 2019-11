In der Stockder Stiftung und im Haus Lennep : Alpen-Fotos für die schönen Erinnerungen

Remscheid Gemeinsam mit der Barmer GEK sucht die BM Menschen, die Senioren mit kleinen Präsenten zu Weihnachten eine Freude machen möchten.

Wenn Hannelore Hein von früher erzählt, schweift ihr Blick in die Ferne: Die Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend in Lennep, ihre Arbeit in der Bäckerei und im eigenen Schreibwarenladen am Zentralpunkt oder an den Familienurlauben in den Bergen – sie scheinen sich vor ihrem inneren Auge erneut abzuspielen. „Ich bin immer sehr gerne in die Berge gefahren“, erzählt sie und seufzt zufrieden. Sie lächelt sanft. „Das war für mich immer ein Gefühl von Freiheit.“