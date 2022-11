Kleidertausch-Party in Remscheid : Tausche knielanges Kleid gegen Strickjacke

Anprobe: Andrea Staudt (l.) und Jennifer Osthöver bei der Kleidertauschparty in Honsberg. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Honsberg Das Remscheider Künstlerkollektiv „Ins Blaue“ und das Gemeinschaftsprojekt „Honswerk“ haben erstmals zur Kleidertauschparty eingeladen. Die teilnehmenden Frauen waren begeistert. Nicht Getauschtes wurde gespendet.

Wie wäre es, wenn man seine gut erhaltene Kleidung nicht einfach weggibt oder zeitaufwendig auf dem Flohmarkt für ein paar Euro verkauft, sondern ausgemusterte T-Shirts, Hosen und Kleider die Währung für neue Lieblingsstücke wären? In dieses Experiment stürzte sich das Künstlerkollektiv „ins Blaue“ gemeinsam mit dem Gemeinschaftsprojekt „Honswerk“ am Wochenende. Erstmalig luden die kreativen Köpfe und umtriebigen Bewohner des Stadtteils am Samstagnachmittag zu einer Kleidertauschparty in den Gemeinschaftsräumen an der Halskestraße 26 ein und staunten selbst über die Resonanz und vor allem den hohen Spaßfaktor dabei.

Vorzugsweise Frauen waren aufgerufen, ihre aussortierte Kleidung vorbeizubringen, um sie gegen die ausgemusterten Kleidungsstücke anderer auszutauschen. Ein nachhaltiges Projekt mit Suchtpotenzial, wie Katja Wickert vom Verein „Ins Blaue“ amüsiert feststellte: „Ich muss hier weg“, äußerte sie lachend, als sie sich mit einer langen hellblauen Bluse oder einem knielangen Kleid mit 60er-Jahre Print im Spiegel betrachtete. Aus Spaß hatte sie das Kleidungsstück nach Loops, Sommerkleidern und Strickjacken anprobiert, das ihrer Meinung nach eigentlich so gar nicht zu ihrem Stil passte, um dann festzustellen, dass es doch eigentlich sehr schick an ihr aussieht. Aus Neugier, wie jemand, der im Fundus eines Theaterensembles wühlt und aus Freude an der Verwandlung in die verschiedenen Kostüme schlüpft, wagte auch Wickert die Anprobe diverser Kleidungsstücke und füllte damit ihre Tüte.

Info Nicht Getauschtes geht an die Kleiderstube Spende Auf gut 100 Kilogramm schätzen die Veranstalter das Gewicht der zur Verfügung gestellten Kleidung, die im Laufe der dreistündigen Party auf den Tischen auslag. Die nicht getauschten Kleidungsstücke sollen am Ende der Kleiderstube der evangelischen Kirchengemeinde gespendet werden. Termin Wann die nächste Kleidertauschparty stattfindet, wird über die sozialen Netzwerke von Ins Blaue oder Honswerk bekannt gegeben.

honswerk.de

instagram.com/ins_blaue

Doch nicht nur Wickert erging es so. Auch Jennifer Osthöver war mit einer vollgepackten Tasche aus Lüttringhausen zum Honsberg gefahren und schien nach einem erfolgreichen Besuch der Kleidertauschparty mit einer ebenso vollen Tasche wieder den Heimweg anzutreten. „Ich hatte eigentlich nicht viel erwartet und bin überrascht, wie toll das ist.“ Lange vorbereiten musste sie sich auf den Besuch am Honsberg nicht. „Ich habe zu Hause immer eine Tasche, wo ich meine ausgemusterte Kleidung reinlege, um sie dann an Sammelstellen abzugeben.“ Doch als sie über die Sozialen Netzwerke von der Kleidertauschparty erfuhr, griff sie sich die vorbereitete Tasche und wagte den Besuch. „Über die Remscheider Kulturkarte hatte ich von dem Projekt und Künstlern hier am Honsberg erfahren und folge ihnen seitdem auf Facebook.“ Dieser Besuch am Samstag, verriet Osthöver, war allerdings ihr erster. „Ich wollte schon immer mal vorbeikommen, aber es hatte sich bislang nicht ergeben.“ Die Kleidertauschparty schließlich machte es möglich. „Ich finde die Idee super. Ich wurde auch sehr schön beraten und man fühlt sich hier gleich willkommen“, schwärmte die Lüttringhauserin.

Auch Andrea Staudt vom Honswerk, die gemeinsam mit Katja Wickert von Ins Blaue die Party organisierte, zeigte sich positiv überrascht von der guten Resonanz. „Wir wussten am Anfang nicht, wie es sein würde. Aber es wurde sehr gut angenommen und wir hatten alle Spaß.“ Das besondere, unterstrich auch Staudt, sei die gute Atmosphäre gewesen. „Wir kannten uns alle nicht und dennoch standen wir nach wenigen Minuten praktisch in Unterwäsche voreinander und haben die Klamotten anprobiert.“ Denn anders, als in einem Geschäft, vermutete Staudt, seien die Besucher der Kleidertauschparty, wie etwa Osthöver oder auch Wickert selbst, eher bereit, Dinge anzuprobieren, die auf den ersten Blick nicht ihrem Stil entsprechen. „Dadurch ergeben sich ja auch neue Möglichkeiten.“