Prozess in Wuppertal : Klageflut gegen Remscheider

Prozess in Wuppertal

Remscheid/Wuppertal „Ich war es nicht!“ Das wiederholte ein Remscheider vor dem Landgericht Wuppertal bei jedem einzelnen der zehn Anklagepunkte, die sich Dezember 2019 innerhalb von drei Tagen im Remscheider Stadtgebiet angesammelt haben sollen.

Vorgeworfen wird dem 40-Jährigen vorsätzliche Körperverletzung in acht und Bedrohung in zwei Fällen.

„Ich war es nicht“: Auch ein in den Zeugenstand geladener Streifenpolizist bestätigte, dass er sich diese Aussage jedes Mal vom Angeklagten habe anhören müssen, wenn er mal wieder zu Vorfällen gerufen worden war. Allein bei ihm seien zwischen zehn und 15 Begegnungen zusammengekommen. Der Angeklagte hatte unbekannte Passanten ohne Grund oder aus nichtigen Anlässen erst verbal und dann auch körperlich angegriffen – wobei dies Gott sei Dank über zwei Ohrfeigen und einen Tritt ans Bein nicht hinausgegangen sein soll.

Zu den Opfern gehörte eine Passantin, die ihm an einer Bushaltestelle keine Zigarette geben wollte. Und ein damals Zwölfjähriger, der ihm mit einem Döner in der Hand im Kaufland am Hauptbahnhof wohl nur im Weg stand. Der Döner flog durch die Luft und die Polizei durfte danach die geröteten Abdrücke der Hand auf der Wange des Opfers im Foto festhalten.