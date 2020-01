Geplantes Outlet-Center in Lennep : Kläger: Nur mit Elektro-Shuttlebus zum DOC

Lennep Bei einem Gespräch mit Stadt und Investor präsentierten die Anwohner am Donnerstag drei Forderungen. Zwei davon wurden direkt abgelehnt.

Wer das geplante Designer-Outlet-Center in Lennep mit dem Auto anfahren will, soll sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Nähe der Autobahn abstellen. Mit einem Elektro-Shuttlebus wird er von dort zum Shoppingdorf neben der Altstadt gebracht. Diese Forderung, die als Konsequenz den Verzicht auf den Bau des Parkhauses auf dem Kirmesplatz bedeuten würde, präsentierten am Donnerstagabend die drei verbliebenen privaten Kläger gegen das DOC bei einem Gespräch im Rathaus. Nach der Einigung mit Wuppertal über einen Klageverzicht hatte die Stadt das Gesprächsangebot gemacht, um die Chancen für eine außergerichtliche Einigung auszuloten.