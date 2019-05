Sportpolitik in Remscheid : Kita und Grundschule wollen Neuenkamp erhalten

Der Aschenboden in Neuenkamp halte so manches Elternteil davon ab, die Kinder anzumelden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Kita Ahörnchen und die Schulpflegschaft der Walther-Hartmann-Grundschule unterstützen den Sportverein BV 10 Remscheid im Kampf um den Erhalt des Sportplatzes Neuenkamp.

Kurz vor der vielleicht entscheidenden Sitzung des Sportausschusses, in der morgen die Zukunft des Platzes beraten wird, betonte Elke El-Ghorchi als Vorsitzende der Schulpflegschaft der Grundschule am Montag bei einem Ortstermin, wie wichtig, der Platz für die Schüler sei. In Absprache mit dem BV 10 als Pächter werde der Platz sowohl für den Schulsport als auch für das Nachmittagsprogramm der Offenen Ganztagsgrundschule genutzt. Der Platz liege ideal, weil er für Lehrer, Betreuer und Kinder in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar sei, ohne dass eine Straße überquert werden müsse. Sicherer gehe es nicht.