Gesellschaft : Kirche zwischen Aufbruch und Umbruch

Remscheid Bis zum Herbst wollen die Gemeinden im Kirchenkreis Lennep Vorschläge fürs zukünftige Gemeindeleben sammeln.

Die Gemeinden im Kirchenkreis Lennep müssen sich in den nächsten Jahren auf viele Veränderungen einstellen. „Aufbruch im Umbruch“ nennt Superintendent Hartmut Demski diese Phase. Und er wünscht sich, viele Menschen zu gewinnen, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Das große Friedensgebet im vorigen Jahr im Zelt auf dem Schützenplatz in Remscheid gilt ihm als Ermutigung. Die Gremien der evangelischen Kirche müssen sich mit grundlegenden Fragen beschäftigen, wie das Gemeindeleben im Kirchenkreis künftig aufgestellt sein soll. Demski nennt drei Fragen: Was sind unsere Schwerpunkte? Was müssen wir aufgeben? Wie gewinnen wir Menschen fürs Ehrenamt?