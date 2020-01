Kirche in Remscheid : Magischer Abend mit Projekt #5630

Der Auftritt von Poetry Slammerin Lidia Morante Maldonado in der Kirche St. Bonaventura ist eindrucksvoll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Mit einer Kostprobe ihres Könnens begeisterten mehr als 70 Jugendliche bei der „Andersraum“-Abschlussshow in der Kirche St. Bonaventura in Lennep. Der Abend sorgte für bleibende Erinnerungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Es beginnt in der dunklen Kirche. Die bunten Scheinwerfer, die das leer geräumte katholische Gotteshaus gerade noch in diffuses Licht getaucht haben, sind dunkel geworden. Und dann sind Stimmen aus den Lautsprechern zu hören: „Wir wollen Remscheid ein Gesicht geben“, sagt einer. Und: „Wir wollen endlich zeigen, was wir können“, ergänzt ein Mädchen. So viel sei vorweggenommen: Beides gelingt den Jugendlichen des Projekts #5630 an diesem Abend in der Kirche St. Bonaventura so eindrücklich, dass das Publikum am Ende nur ungern den Heimweg antritt.

In der dunklen Kirche sucht schließlich ein Lichtkegel die junge Sängerin Lorena Warketin. Die Show beginnt – während die Spannung weiter leise knistert. Wenn Marcel Haupt und Jochen Peitz bisher von ihrem Projekt #5630 und der geplanten Show sprachen, dann erzählten sie von Multimedia und Artistik, von Musik und Gesang, von einer professionellen Bühne für Jugendliche, die sich nicht mit Kompromissen abfinden sollen. Was zuweilen noch etwas abstrakt klang, bekommt an diesem Abend ein Gesicht – zum Abschluss des Programms „Andersraum“. Und dieses Gesicht steht der Stadt gut. Mehr als 70 Jugendliche – ein Bruchteil der großen Projekt-Mannschaft – stehen auf der Bühne. Und sie sorgen für Gänsehaut und offene Münder, für aufbrausenden Jubel und bleibende Erinnerungen.

Info Neuer Showtermin am 5. und 6. Juni Projekt Nachdem die Show des Projekts #5630 im vergangenen Jahr aus finanziellen Gründen abgesagt werden musste, steht ein neuer Termin: Für den 5. und 6. Juni sind insgesamt drei Shows geplant. Internet Weitere Infos gibt es bald auf www.5630.eu. Es werden noch Sponsoren gesucht.

Noch während die letzten, sanften Töne der Sängerin verklingen, schweben die „Artistic Jumpers“ leise durch die Kirche. Die Musik wechselt, das Licht geht an und die jungen Sportler fliegen und wirbeln durch die Luft – mitten in der Kirche. Das Publikum jubelt und kaum ist der letzte Salto gedreht, packen die Artisten mit an, um den großen Holzzahlen #5630 einen neuen Platz zuzuweisen. Auf der Drei steht nach den Umbauarbeiten ein Mikrofon und Lidia Morante Maldonado klettert entschlossen hoch und nimmt fast ein bisschen trotzig Aufstellung. Was dann folgt, ist so eindrucksvoll und bewundernswert, dass es nachklingt. Die Poetry Slammerin ruft ihre Poesie hinaus – berührend und authentisch. „Ich kann nicht einfach so abschalten“, ruft sie. Nicht, während ­Menschen auf der Flucht sterben, nicht während Familien an Armut zerbrechen, nicht während die Kriege wüten. „Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Wie absurd. Keine Maus würde eine Mausefalle erfinden.“ Der Jubel, der der Künstlerin entgegenbrandet, ist beinahe endlos. Schon jetzt hat das Projekt überzeugt.

Die Gruppe „Verve“ von der Tanzschule Frank aus ­Remscheid ist auch bei der Show dabei. Foto: Moll, Jürgen (jumo)