Kira Brauer aus Remscheid : Studentin wird von Corona ausgebremst

Wie studiert es sich in Zeiten von Corona und geschlossenen Hörsälen? Kira Brauer arbeitet zu Hause an ihrer Bachelor-Arbeit. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Studieren im Corona- Shutdown ist herausfordernd und die Hörsäle bleiben vorerst geschlossen. Das trifft auch Kira Brauer hart.

Kira Brauer gehört zu den Studenten, die zielstrebig auf ihren Beruf zusteuern: Die gebürtige Remscheiderin will Lehrerin für die Sekundarstufe 1 werden und hat schon reichlich Praxis-Erfahrung gesammelt. Zum Start des Sommersemesters wollte Brauer ihre Bachelorarbeit angehen. „Spätestens im Winter wollte ich dann mit dem Master starten“, erzählt die 26-Jährige, die an der Bergischen Universität Wuppertal für Germanistik und Geschichte eingeschrieben ist. Ihrem Ehrgeiz kommt nun der Corona-Shutdown anhaltend in die Quere. Denn seit 7. April ist allen Studierenden in NRW klar, dass sich für sie an der Situation so schnell nichts ändern wird.

„Wir haben uns bereits auf ein Online-Semester eingestellt“, sagt Brauer und berichtet von einem Video des Rektors: „Professor Lambert Koch stimmt darin alle Lehrenden und Studierenden darauf ein, dass es am 20. April keinen Vorlesungsbeginn geben wird.“

Info Erfahrungen neben dem Studium Werdegang Kira Brauer besuchte die Albert-Schweitzer-Realschule in Lennep. Ihre Fachhochschulreife erwarb sie am Wirtschaftsgymnasium im Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung Remscheid. Aktuell studiert sie auf Lehramt Germanistik und Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal. Studienbegleitend ist die 26-Jährige als Betreuerin im Offenen Ganztag an der Grundschule Siepen tätig. Dort arbeitete sie auch ein Jahr lang in einer internationalen Klasse als Lehrkraft. Danach folgte eine zweieinhalb Jahre andauernde Tätigkeit als Vertretungslehrerin in einer Internationalen Klasse mit neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen am Röntgen-Gymnasium. Anschließend bewarb sich Brauer über ein Portal des NRW-Schulministeriums erfolgreich um eine Stelle als Vertretungskraft an einer Wuppertaler Grundschule. Wegen der Schulschließungen kam sie dort bisher jedoch nur in der Notbetreuung zum Einsatz.

Für Brauer ist das eine Hiobsbotschaft. Der Grund: „Man kann sich zwar Lehrstoff im Home Office aneignen und virtuelle Vorlesungen besuchen. Das Problem von geschlossenen Bibliotheken lässt sich jedoch nur bedingt kompensieren.“ Das treffe nun vor allem Studenten, die vor einer wissenschaftlichen Arbeit stünden und dafür Literatur bräuchten. Insbesondere wenn ein Thema sehr speziell sei, komme man mit E-Books nicht unbedingt weiter. Darum habe sie gehofft, „dass die Unibibliothek wenigstens an einem Tag in der Woche offen sein und man kontrolliert eine bestimmte Anzahl an Studenten hineinlassen würde“. Das scheine derzeit aber nicht geplant zu sein. Was für sie bedeutet, „dass ich mir nicht diejenigen Bücher abholen kann, die ich für meine Bachelorarbeit bestellt hatte“.

Nicht nur die Sorge um den Ausgang ihrer Bachelorarbeit über die Gebrüder Grimm belastet die Studentin: „Ich hatte mich erfolgreich um eine Stelle in einer Wuppertaler Grundschule beworben, an der ich als Vertretungskraft weitere praktische Erfahrungen als Pädagogin sammeln wollte.“ Weil die Schulen schon drei Wochen vor den Osterferien geschlossen wurden und nur die Notbetreuung lief, sei sie bei weitem nicht so stark zum Einsatz gekommen wie erhofft. Nun befürchtet sie, „dass nicht nur die Hörsäle nach dem 19. April geschlossen bleiben werden, sondern auch der Schulunterricht nach den Osterferien in keinem reellen Raum weitergehen wird“. Dadurch bliebe ihr länger als gedacht die Chance verwehrt, „reale Arbeitsbedingungen als Pädagogin kennenzulernen“. Das sei ihr persönlich sehr wichtig, obwohl sie bereits Erfahrungen als Vertretungslehrerin in einer Internationalen Klasse des Röntgen-Gymnasiums sammeln konnte.