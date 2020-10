Tarifverhandlungen : Kindergärtnerinnen und Müllabfuhr streiken

In Remscheid lässt Verdi streiken. Foto: dpa/Jan Woitas

Remscheid Zwei Mal haben bisher die Busfahrer in Remscheid gestreikt. Nun treten am Mittwoch Angestellte der Technischen Betriebe Remscheid und Kindergärtnerinnen in den Warnstreik.

