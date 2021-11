Kinder-Schwimmkurse in Remscheid : DLRG fehlt die Wasserfläche

Remscheid Wegen der Corona-Pandemie fielen Angebote aus. Nun kann der Rückstand kaum aufgeholt werden, sagt DLRG-Bezirksleiter Alexander Paffrath.

Dazu würden indes zwei weitere Nebeneffekte kommen, die mit Corona allerdings nichts zu tun hätten. „Es fehlt an Wasserfläche. Denn wir können praktisch nur das Sportbad am Park nutzen – das wir uns aber mit allen anderen Vereinen in der Stadt teilen müssen“, sagt Paffrath. Zwar könne auch das H2O in Lennep genutzt werden, allerdings nur in so geringem Volumen, dass es praktisch nicht ins Gewicht falle. Mehr Schwimmbäder gebe es in der Stadt nicht mehr. „Das Ausweichen in Nachbarkommunen ist auch kaum möglich. Denn es ist unseren rein ehrenamtlichen Schwimmlehrern nicht zuzumuten, dass sie für Schwimmkurse auch noch eine halbe Stunde oder mehr unterwegs sein müssten“, sagt Paffrath. Außerdem sei die Situation in den Nachbarstädten ohnehin genauso prekär.