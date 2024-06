Grünflächen in Remscheid Es gibt kein Fördergeld für einen neuen Stadtpark-Teich

Der Stinthengst hat mittlerweile im Schwanenteich an der Mebusmühle ein neues Zuhause gefunden. Am verlandeten, dicht mit Pflanzen bewachsenen Teichareal am Stadtpark erinnert aktuell nur noch ein Schild an den König der Fische, der nach einer masurischen Sage den Fischern in Ostpreußen gute Fänge versprach, damit sie ihn am Leben ließen.