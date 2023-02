Rosenmontagszug in Lennep Kamelle und ganz viel Lebensfreude

Am Stand von Martina und Frank haben sich jetzt einige gute Bekannte eingefunden, der Zug ist längst Richtung Poststraße/ Kölner Straße weitergezogen. „Hach, das war schön, was für eine tolle Stimmung“, schwärmt Birgit. Heike kann das nur bestätigen. „Endlich wieder, nach den langen Pause, das war richtig toll, viele Menschen, aber nicht zu voll, kein Gedränge, einfach perfekt. Gut, ein wenig länger hätte er schon sein können, aber was soll‘s? Das tut der Stimmung keinen Abbruch.“ Martina lacht, nimmt die beiden Frauen in den Arm, seufzt: „Hach, was hat uns das gefehlt.“