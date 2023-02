Karneval in Lennep Nach 40 Jahren sind Schlafmützen noch fidel

Sie erinnert sich an viele wunderschöne Gruppenkostüme und tolle Begegnungen entlang der Zugstrecke. Als ihre eigenen Kinder klein waren, liefen sie ebenfalls mit. Ein besonderer Lebensabschnitt für Vollmer. Mittlerweile sind ihre Kinder erwachsen, schauen sich das Spektakel lieber vom Straßenrand aus an. Doch bei Christiane Vollmer selbst ist die Freude am Lenneper Rosenmontagszug noch heute ungebrochen. In der Parade mitzulaufen, sei ein gänzlich anderes Gefühl, als diese vom Wegesrand aus zu beobachten, sagt sie überzeugt. Vollmer ist aber wahrlich nicht die einzige „fidele Schlafmütze“, die sich nach dem letzten Zug 2020 nun endlich auf die Rückkehr der närrischen Straßenparade in diesem Jahr freut. Insgesamt besteht die Gruppe mittlerweile aus 15 aktiven Damen. In Hochzeiten, in denen die Gruppe mit Kind und Kegel durch die Straßen zogen, zählte sie auch schonmal bis zu 50 Teilnehmende.