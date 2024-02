Countdown vor den jecken Tagen Das sind die Karnevalszüge in der Region

Egal ob man nun „Alaaf“ ruft, „Solig, lot jonn“ oder wie in Radevormwald „Rua Kapaaf“: Bald geht es wieder um Kamelle, Strüßjer und Bützjer. An den im Februar bevorstehenden tollen Tagen geht es von den Sälen heraus auf die Straße - und mit den närrischen Lindwürmern wird der Höhepunkt des Karnevals für Groß und Klein gefeiert. Hier haben wir die Party-Termine in Solingen und hier die für Remscheid gesammelt.