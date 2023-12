Kampfpilot aus Remscheid „Ich hoffe, den Kampfjet niemals einsetzen zu müssen“

Info

Persönlich Sinan A. (Jahrgang 1992) wuchs in Remscheid auf und machte sich in seiner Heimatstadt unter anderem als langjähriger Kapitän des Fußball-Bezirksligisten SSV Bergisch Born einen Namen. Nach dem Abitur am Röntgen-Gymnasium begann er ein Studium in Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Wuppertal, brach es ab und gründete zwei Start-ups.

Stationen in Deutschland Nach mehreren Jahren als Geschäftsführer der beiden Unternehmen bewarb er sich 2018 für den fliegerischen Dienst bei der Bundeswehr, setzte sich als einer von 19 Kandidaten gegen rund 2000 Bewerber durch und machte eine dreimonatige Grundausbildung in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim, dem Standort des Luftwaffenausbildungsbataillons. Danach besuchte er die Offiziersschule in Fürstenfeldbruck, musste dort aber nach wenigen Monaten verletzungsbedingt abbrechen. Im folgenden Jahr wiederholte er die Ausbildung – mit Erfolg. Er kam ins Taktische Luftwaffengeschwader 31 „Boelcke“ in Nörvenich und wurde dort im Dienstgrad eines Fähnrichs als Mission Planer eingesetzt. Er beantragte, die Ausbildung zum Kampfflugzeugführer auch ohne Studium beginnen zu dürfen.

Stationen im Ausland Nach der Bewilligung startete er im Sommer 2020 die praktische Pilotenausbildung, zunächst in Deutschland und ab 2021 in den USA. Dort durchlaufen angehende Kampfpiloten der Bundeswehr zunächst ein Initial Flight Training (IFT) in Goodyear im Bundesstaat Arizona, bevor sie zusammen mit den Flugschülern aus anderen Nato-Staaten auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Sheppard Air Force Base im Bundesstaat Texas zum Kampfpiloten mit Militärlizenz ausgebildet werden.