JVA Remscheid Insasse randaliert im Gefängnis

Seit mehr als fünf Jahren sitzt der Mörder nun schon in der Masurenstraße in Haft. Im Mai 2021 soll er dort ausgerastet sein. Am Ende waren fünf Justizvollzugsbeamte mit ihm befasst. Einen Tag musste er in einer besonders isolierten Zelle verbringen, fünf weitere Tage im Arrest. Eskaliert war die Lage in einem der Hafträume der JVA, weil der Angeklagte zu spät zu seiner Laufgruppe gekommen war. Er selbst sieht es so: Die Wärter seien Schuld gewesen an der Verspätung. Und auch danach hätten sie ihn nicht dorthin bringen wollen.