Gefängnis in Remscheid JVA-Rangelei: Fall erneut vor Gericht

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht: Damit konfrontiert sieht sich nun ein Insasse der Justizvollzugsanstalt in Lüttringhausen. Jahrelang hatte sich der mittlerweile 59-jährige Bernd U. bundesweit mit Ohnmachtsanfällen und Herzattacken in Krankenhäuser einliefern lassen und dort als Privatpatient logiert. Bevor der Schwindel aufflog, war der Simulant schon wieder weg. Meist hatte er noch die Ausweise von Mitpatienten geklaut und auf deren Kosten Klamotten bestellt und mit Sex-Hotlines telefoniert. Das Amtsgericht hatte den Mann zu vier Jahren Haft verurteilt, nachdem er zwischenzeitlich in der Notunterkunft in der Schüttendelle untergekommen und in der Wohnung eines Bekannten in Remscheid festgenommen worden war.