Denkmäler in Remscheid : Ein Gefängnis mit langer Geschichte

Die Justizvollzugsanstalt Remscheid ist dem Gerichtsbezirk des Landgerichts Wuppertal zugeordnet. Sie darf nicht direkt von oben fotografiert werden. Foto: Jürgen Moll

Serie Lüttringhausen Die Justizvollzugsanstalt Remscheid an der Masurenstraße in Lüttringhausen wurde 1906 erbaut. Dem denkmalgeschützten Gebäude wurde 100 Jahre später ein Neubau an die Seite gestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Es dürfte kein Wunder sein, dass es in keiner Sprache der Welt die Phrase: „So schön wie ein Gefängnis“ gibt. Sollen sie doch in erster Linie abschreckend auf potenzielle Straftäter wirken – auch wenn der Schwerpunkt in der Justiz heutzutage vor allem auf der Resozialisierung liegt. Dennoch gibt es architektonisch sehr interessante Justizvollzugsanstalten – wie auch jene im Remscheider Stadtteil Lüttringhausen an der Masurenstraße. Der Hauptbau stammt aus dem Jahr 1906 – er steht seit Juni 1985 auf der Liste der Baudenkmäler der Stadt Remscheid. Das Innere des Gefängnisses sieht man als Normalsterblicher eher nicht – und wenn dann nur in Begleitung. Dabei bietet sich dort ein wunderschön anzusehender Kontrast zwischen alt und modern – denn von 2006 bis 2008, also rund 100 Jahre nach dem Ursprungsbau, wurde der Neubau errichtet, in dem ebenfalls Hafträume untergebracht sind.

In Betrieb genommen wurde die heutige Justizvollzugsanstalt im Jahr 1906 als „Königliches Gefängnis Lüttringhausen“, wie in einer Festschrift zum 100-Jährigen im Remscheider Stadtarchiv zu lesen ist. Bekannt war das Gefängnis allerdings als Zuchthaus. Die damalige NRW-Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter von der CDU, wies in ihrem Jubiläums-Grußwort auf diesen „Spannungsbogen“ hin, der vor allem in den beiden Architekturen deutlich wurde – der einen vorhanden, die andere erst im Bau befindlich. „Auf der einen Seite der denkmalgeschützte Kreuzbau als Zeuge der Vergangenheit, auf der anderen Seite die umfangreichen Baumaßnahmen für den Neubau.“

Info Grundstück an Masurenstaße Bau Erbaut wurde die JVA Lüttringhausen von 1902 bis 1906 für 1.305.00 Mark, dazu 79.000 Mark für das elfeinhalb Hektar große Grundstück. Damals lag der Schwerpunkt nicht auf Resozialisierung, sondern auf „möglichst ausgiebige Verwertung der Gefangenenarbeit“, wie es in der Grußschrift zum 100-Jährigen der JVA heißt. www.jva-remscheid.nrw.de

Den Kreuzbau, beziehungsweise den Turm an dessen Eingang, sieht man heutzutage immer noch als erstes, wenn man in Richtung JVA unterwegs ist. Der Leiter der Justizvollzugsanstalt ist Andreas Schüller. Er kennt – und schätzt! – das Arbeiten in einem so alten Gebäude. „Es hat sehr viel Charme, wesentlich mehr, als die ganz modernen Gefängnisse“, sagt er. Einen ganz praktischen Effekt habe das alte Gefängnis obendrein. „Man hört sofort, wenn irgendwo etwas Ungewöhnliches im Gange ist“, sagt er. Wenn man sich dann auf den Rundgang durch das alte Gefängnis macht, weiß man sofort, was er damit meint. Die vier Flügel, die charakteristisch in Kreuzform angelegt sind, sind offen, der Blick geht von ganz unten bis in den vierten Stock. Verbunden sind die Stockwerke durch ebenfalls offene Treppen.

Anstaltsleiter Andreas Schüller (l.) und Justizvollzugsamtsinspektor Oliver Oberbossel. Foto: Jürgen Moll

Ein wenig fühlt man sich an Filmszenen erinnert, etwa aus dem mehrfach oscar-preisgekrönten Werk „Die Verurteilten“. Wobei die Hafträume, wie die Zellen auch genannt werden, nicht mit Gittertüren verschlossen sind, sondern mit geschlossenen Türen. „Sollte aber etwa in dem einen Flügel auch nur etwas herunterfallen, dann hört man das im ganzen Gefängnis – insofern steigert das das Sicherheitsgefühl der Mitarbeitenden“, sagt Oliver Oberbossel. Der Justizvollzugsamtsinspektor arbeitet seit dem Jahr 2000 in der JVA Remscheid – und möchte auch gar nirgends anders arbeiten. „Ich kenne auch andere Gefängnisse, hier steht man immer im Austausch miteinander – und ich habe auch den Eindruck, dass das für die Gefangenen entlastend ist“, sagt er.